Польські фермери заблокували рух фур через ПП “Ягодин-Дорогуськ

Рух вантажних автомобілів через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” заблоковано, ймовірно, до 01.00 13 червня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Сьогодні польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску “Дорогуськ-Ягодин” з боку Польщі. У зв’язку з цим оформлення вантажних автомобілів, що прямують з України, польська сторона тимчасово не здійснюватиме”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як уточнюється, на виїзд із Польщі (в’їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт із гуманітарним вантажем. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичайному порядку.

“Попередньо акція триватиме до 01:00 13 червня”, – йдеться у повідомленні.

“Просимо водіїв вантажних транспортних засобів зважити на цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, – зазначає прес-служба ДПСУ.