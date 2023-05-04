Політика

Польські депутати шоковані виставкою в Європарламенті

4 Травня 2023 18:40
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Виставка, на якій представлено апостолів, одягнених у шати рабів садо-мазо, рекламує захід, організований у Європейському парламенті з нагоди головування Швеції в Раді Європейського Союзу.

На виставку були запрошені всі працівники та депутати Європарламенту. Як передає Польське Радіо, на виставці зокрема представлено образ Христа в оточенні чоловіків, одягнених у тісний одяг.

«Ті фото на виставці використовують символи, наші християнські символи, релігійні, в оточенні щиро кажучи, скандальних картинок, про які навіть не варто говорити. Ми, звісно, будемо протестувати і протестуємо, бо це все, що ми можемо зробити, але також надсилаємо запити до голови, пані Мецолі — хто дав на це дозвіл і чому погодилися на те, щоби ця виставка ображала релігійні почуття поляків».

«На жаль, те, що є неприйнятним у світі цивілізованих людей, є доречним у світі пропагандистів так званих європейських цінностей, які в редакції, репрезентованій лівими, виявляються антиподом християнського коріння Європи», — написала євродепутатка Ізабела Клоц в соціальних мережах.

Запрошення надіслала ліва шведська депутатка Європарламенту Малін Бьорк, яка написала в ньому, що «з нагоди головування Швеції в Раді Європейського Союзу вона запросила фотохудожницю Елізабет Олсон. Всі роботи, представлені на виставці, тематично пов’язані із ЛГБТ чи іншою інтеграцією, що стосується прав людини».


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