Польща розблокує транзит українського збіжжя 21 квітня

Польща розблокує з п’ятниці, 21 квітня, транзит через територію країни українського збіжжя до портів в Європі. Однак залишається в силі заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок.

Про це під час спільної прес-конференції у Варшаві заявили віце-прем’єрка України Юлія Свириденко, міністр сільського господарства України Микола Сольський, міністр сільського господарства РП Роберт Телус та міністр розвитку і технологій РП Вальдемар Буда, передає Укрінформ.

“В результаті наших переговорів, які тривали два дні, ми вирішили, що транзит українських товарів через Польщу буде розблокований з четверга на п’ятницю”, – заявила Свириденко.