Польща буде виробляти комплектуючі до літаків F-16

У Польщі організують виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Про це агентству PAP заявив директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький.

За його словами, кінцевий план заводу до кінця наступного року — виробляти 70-80% конструкції корпусу винищувачів.

“Радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та ухвалив рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також доказ прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни”, — сказав Закрецький.

Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 здійснюється в модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec. Раніше на підприємстві виробляли військові реактивні літаки.