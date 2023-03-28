Політика

Замість Забродського. ЦВК визнала новою нардепкою від Європейської солідарності Ірину Никорак Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак народною депутаткою, обраною за списком політичної партії Європейської солідарність. Вона займе місце Михайла Забродського. Про це повідомляє пресслужба ЦВК. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у виборчому списку ЄС Никорак була під 26-м номером. 20 березня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського за його заявою. Забродського планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Поділитися:



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