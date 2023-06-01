Політика

За доступ до укриття відповідають глави РДА, – Кличко

1 Червня 2023 11:50
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кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття.

“У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.

Щодо Деснянського району – у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!” – наголосив очільник міста.

Кличко додав, що наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці. Порушено кримінальні провадження.

“Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття.

Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей”, – додав він.


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