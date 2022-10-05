Політика

Японія відновлює роботу посольства в Києві

5 Жовтня 2022 09:08
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японія

В середу, 5 жовтня в Києві відновить роботу посольство Японії.

Про це пише інформаційне агентство Kyodo.

“Уряд Японії оголосив, що в середу відкриє своє посольство у Києві, яке було зачинене сім місяців через російське вторгнення до України”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в березні персонал посольства спершу було переведено до тимчасового офісу у Львові, а згодом – передислоковано за межі України.

“Повернувши посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими державами Великої сімки у сфері відбудови України. Шість інших держав G7 вже поновили роботу своїх посольств в Україні”, – зауважує Kyodo.


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