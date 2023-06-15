Японія веде переговори про постачання Україні артилерійських снарядів, – WSJ

Токіо шукає обхідного шляху, щоб допомогти Києву, попри обмеження на експорт зброї. Для цього азійська країна може використати давній договір із США.

Про це повідомляє The Wall St Journal.

За даними видання, Токіо розглядає можливість поставок артилерійських снарядів для 155-мм гармат відповідно до угоди 2016 року, яка дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього альянсу в галузі безпеки.

Раніше цього місяця міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні, і сказав, що додаткова допомога вітатиметься.