Віталій Портников: Путін, Трійця і Крим

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення передати Російській православній церкві знамениту ікону «Трійця» пензля великого художника Андрія Рубльова.

Ікона «Трійця» зараз зберігається в Третьяковській галереї та її реставраційна рада вже попередила, що передача ікони може призвести до її подальшої загибелі. Але Володимира Путіна і патріарха Кирила (Гундяєва), схоже, такі дії з шедевром не дуже бентежать. Багато користувачів соціальних мереж узагалі пов’язують рішення Путіна з його війною проти України — війною, яку активно підтримує патріарх та інші ієрархи РПЦ, — пише Віталій Портников для Крим.реалії.

Однак, думаю, це не тільки нагорода. Дехто згадав легенду, згідно з якою Сталін 1941 року наказав облетіти Москву з Володимирською іконою Божої Матері – тією самою іконою, яку володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський викрав із собору у Вишгороді під Києвом. А російському президенту, схоже, не чужа містика. Тому віддати ікону — це ще й розраховувати, що вона принесе Росії удачу у війні. Патріарху, по суті, залишається над нею «поворожити».

Упевнений, це сучасне чорнокнижжя почалося не сьогодні. Анексія Криму призвела до негайних репресій проти українських вірян. І зараз окупаційна влада Криму остаточно вигнала із собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православну церкву України і заявила, що готова передати цей храм РПЦ.

Можна, звісно, подумати, що ця нова анексія — відповідь Москви на дії української центральної та місцевої влади і бажання громад, які все частіше відмовляються від присутності УПЦ Московського патріархату в окремих храмах і навіть цілих областях. Але от тільки потрібно врахувати, що першим українським регіоном, з якого було вигнано УПЦ Московського патріархату, був саме Крим. Тільки в окупованому і анексованому Росією Криму цим вигнанням зайнявся особисто патріарх Кирило, який скористався новим вторгненням Путіна в Україну, щоб у червні 2022 року підпорядкувати собі Кримську митрополію УПЦ МП.

При цьому від ієрархів УПЦ жодних заперечень з приводу цього рішення, що суперечить статутним документам і правам УПЦ МП навіть як самостійної церкви у складі РПЦ, не було. Але від цього самоуправство, думаю, не перестає бути самоуправством.

Тому й передача «Трійці» — це, упевнений, усього лише символ зневаги. Володимир Путін і патріарх Кирило, можливо, впевнені, що можуть розпоряджатися старовинними витворами мистецтва, чужими храмами і навіть цілими митрополіями. Нові господарі «Трійці», схоже, вірять не в Трійцю, а в силу, якій ніхто не може протистояти. Але їхня війна проти України показує, що опір злу аж ніяк не марний, і що ні захоплення храмів, ні приватизація ікон від відплати навряд чи може врятувати.