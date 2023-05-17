Політика

Уряд Угорщини визнав, що блокує виділення €500 млн зі спеціального фонду ЄС для України — Reuters

17 Травня 2023 08:29
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Угорщина

Угорський уряд підтвердив, що не схвалив виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру (EPF). Ці кошти потрібні, щоб компенсувати державам-членам Європейського Союзу вартість військового обладнання, яке вони передають Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на пресслужбу угорського уряду.

«Угорщина не погоджується з тим, що ЄС, разом з іншими наявними інструментами, використовує EPF виключно для України, оскільки це не дозволяє спрямувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах», — йдеться в повідомленні пресслужбі угорського уряду.

Там вважають, що кошти можна використати на Балканах чи Північній Африці.


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