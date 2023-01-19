Уряд Сербії оголосив про гуманітарну допомогу Україні для підтримки енергетики

Уряд Сербії 19 січня вирішив відправити в Україну гуманітарну допомогу, щоб підтримати українську енергосистему.

Про це повідомили видання Nova та державна телерадіокомпанія Сербії PTC.

Сербське Міністерство енергетики повідомило в коментарі для Nova, що енергетичне обладнання передадуть Україні в дар. Наразі невідомо, що саме міститиме пакет гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не підтримує вторгнення росії в Україну, а окуповані Крим, Донецька та Луганська області є частиною України.

«Ми з самого початку говорили, що не можемо підтримати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна. Так і залишиться», — сказав Вучич.

Він наголосив, що хоч у Сербії та росії «традиційно хороші стосунки», це не означає, що серби підтримують кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із кремля. Вучич додав, що Сербія «не завжди радіє деяким позиціям росіян».