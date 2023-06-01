Політика

Управління справами президента РФ будує у Москві новий бункер

1 Червня 2023 10:36
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росія

Управління справами президента РФ збирається збудувати нове бомбосховище на території Центральної клінічної лікарні в Москві.

Інформація про це з’явилась на порталі держзакупівель. Закупівля «Виконання проектних та розвідувальних робіт з метою будівництва об’єкта» розміщена 26 травня, її початкова вартість — 35 мільйонів рублів.

У документації йдеться про будівництво «захисної споруди цивільної оборони» за адресою: вул. Маршала Тимошенко, 15, де розташована ЦКЛ, в якій лікуються високопоставлені російські чиновники та політики. Передбачені закупівлею роботи планується завершити 20 грудня 2023 року.

У документах не вказується площа бомбосховища та його місткість, але з них можна дізнатися, що у «захисній споруді цивільної оборони» в ЦКЛ передбачено, наприклад, операційні, передопераційні та перев’язувальні.


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