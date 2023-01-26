Політика

Українські солдати проходитимуть навчання у Норвегії

26 Січня 2023 11:21
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норвегія, допомога

Українські солдати вперше пройдуть у Норвегії  влучної стрільби, командного управління та медичну підготовку.

Про це написала газета Dagens Næringsliv.

Перші українські солдати, близько ста осіб, прибудуть цієї весни на базу Національної гвардії в Тронделаг. Вони пробудуть у Норвегії п’ять-шість тижнів, перш ніж нові українські контингенти прийдуть на зміну пізніше цього року, повідомив газеті міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

У минулому на норвезькій землі перебувала менша кількість українських солдатів, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому Норвегією.

“Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов’язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним”, – сказав Грам.


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