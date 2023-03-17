Україна захищає Молдову від війни, – Санду

Сама собою Молдова – слабка і вразлива. Тільки в ЄС можна жити у процвітанні, спокої та мирі.

Як передає NewsMaker, про це заявила президентка Майя Санду під час виступу у парламенті.

“Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не зможе увійти до ЄС. Але ж це не ілюзія. Хоч як би ви були розчаровані, ми не переставали вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об’єднати всіх задля доброї мети – майбутнього наших дітей та країни. Я тут не для того, щоб розповідати про чудеса. Знаю, що важко жити в Молдові, знаю, що ціни вдарили більше, ніж по іншим, знаю, що треба (важко) працювати з ранку до вечора”, – сказала вона.

Санду також заявила, що поки Україна захищається від нападу Росії, для Молдови немає загрози війни.