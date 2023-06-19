Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС, – Reuters

Очікується, що цього тижня у своєму звіті Євросоюз вкаже, що Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Виданню цю інформацію надали два анонімні високопоставлені чиновники Євросоюзу, ознайомлені з ще неоприлюдненим звітом. Один із чиновників додав, що ці 2 умови стосуються судової реформи та законодавства щодо ЗМІ.

“Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Мова йде не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, про боротьбу з корупцією”, – пояснив він.

Ще один з чиновників додав, що попри значний прогрес у судовій реформі, є певні ключові моменти, які ще не виконано.

Очікується, що після виконання всіх 7 умов, кінцевий звіт буде передано 27 представникам країн-членкинь ЄС. Саме опираючись на цей документ Україна зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.