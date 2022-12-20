Політика

Україна отримає від Франції системи ППО Crotale та САУ Caesar, – Макрон

20 Грудня 2022 21:13
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зброя, франція

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні системи протиповітряної оборони та самохідні артилерійські установки Caesar на початку 2023 року. Про це він повідомив у інтерв’ю французькому телебаченню, цитує його France 24.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.

“Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, аби українці могли захистити себе від бомбардувань”, — сказав Макрон.

Він зазначив, що заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.


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