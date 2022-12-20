Україна отримає від Франції системи ППО Crotale та САУ Caesar, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні системи протиповітряної оборони та самохідні артилерійські установки Caesar на початку 2023 року. Про це він повідомив у інтерв’ю французькому телебаченню, цитує його France 24.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.

“Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, аби українці могли захистити себе від бомбардувань”, — сказав Макрон.

Він зазначив, що заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.