Політика

Україна де-факто стала членом НАТО, – Резніков

13 Січня 2023 11:23
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нато

Україна фактично вже приєдналася до НАТО, при цьому формально поки не стала членом Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС.

“Україна як країна і Збройні сили України стали є членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати”, – сказав він.

При цьому Резніков не погодився з тим, що подібні слова можуть вважати неоднозначними не лише в Росії, а й у самому НАТО. Адже Альянс, за його словами, хоч і підтримує Україну, але вжив заходів, щоб його не розглядали як учасника війни.

“Я впевнений, що найближчим часом ми станемо членом НАТО де-юре”, – додав міністр.


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