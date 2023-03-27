Угорщина схвалила вступ Фінляндії в НАТО

Парламент Угорщини 27 березня схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Тепер це рішення не підтримала лише одна країна Альянсу — Туреччина.

Про це пише Bloomberg.

Попри це, угорський парламент досі не призначив голосування за вступ Швеції. Як під час засідання заявив держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менце, «усі ознаки і наша надія вказують на відносини, що ґрунтуються на взаємній повазі» з Фінляндією.

Водночас, за його словами, Угорщина нібито не отримувала таких запевнень від Швеції. Менцер також відкинув заяви опозиції про те, що така позиція Угорщини служить інтересам Росії.