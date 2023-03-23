У російському МЗС незадоволені заявкою Фінляндії до НАТО

Міністерство закордонних справ Росії знову засудило заявку Фінляндії на вступ до НАТО, назвавши її «незбалансованою» та «контрпродуктивною».

Про це повідомляє Радіо Свобода з посилання на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової.

«Що стосується рішення Фінляндії про вступ до НАТО, то його навряд чи можна вважати виваженим», – заявила Захарова, додавши, нібито рішення було ухвалене «під впливом безпрецедентної антиросійської кампанії в ЗМІ» і без належного публічного обговорення.

«Ми розуміємо, що за цією політичною кампанією стоять Сполучені Штати та ряд їхніх союзників», – твердить представниця зовнішньополітичного відомства, не надавши доказів.

Захарова заявила, що такий крок лише загострить військово-політичну ситуацію в Європі.

Фінляндія та Швеція оголосили про свій намір приєднатися до НАТО в травні 2022 року –після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило ці країни відмовитися від свого давнього позаблокового статусу. Заявки Фінляндії та Швеції схвально сприйняли майже всі лідери НАТО, але Туреччина та Угорщина наразі блокують їхній вступ.

Фінляндія стала значно ближчою до членства в альянсі, оскільки Туреччина та Угорщина погодилися розпочати процес ратифікації членства Фінляндії минулого тижня.

23 березня президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закон, який схвалює заявку країни на вступ до НАТО.

Парламент Швеції схвалив власну заявку на вступ до НАТО 22 березня, але шведський уряд усе ще очікує на схвалення Туреччини та Угорщини.