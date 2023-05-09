Політика

У МЗС відреагували на візит до Москви іноземних лідерів

9 Травня 2023 15:25
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мзс

Міністерство закордонних справ України засудило поїздку іноземних лідерів на парад до Дня перемоги у Москві.

Про це йдеться на сайті МЗС.

На параді до 9 травня в Москві були глави шести країн: Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Також до російської столиці прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, але МЗС України у своїй заяві про це не згадало.

Міністерство зазначило, що під час параду президент рф володимир путін, який перебуває у міжнародному розшуку, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених територій. МЗС нагадало, що у ніч перед парадом росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 — по Києву.

«Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу», — наголошує МЗС.

Відомство додає, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний внесок в перемогу над нацизмом, і вони не заслуговують те, щоб бути використаними кремлем «для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом».


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