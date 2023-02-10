Політика

У Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону

10 Лютого 2023 13:17
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Система спостереження ВПС Румунії 10 лютого зафіксувала російську ракету, яка летіла до України. Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє Міноборони Румунії.

“Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п’ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету”, – йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.

“Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону”, – зазначили оборонному відомстві.

Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.


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