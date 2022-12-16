Політика

У Лукашенка повідомили, що чекають у гості Путіна

16 Грудня 2022 10:29
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путін, лукашенко

Президента Росії Владіміра Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.

Про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал “Пул первого”.

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того – зустріч Лукашенка й Путіна “один на один”, далі – пресконференція. 

Як зазначають, вони планують “обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм”, зокрема торгово-економічну співпрацію і спліьні проекти “з акцентом на імпортозаміщення”, співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.


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