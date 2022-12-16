У Лукашенка повідомили, що чекають у гості Путіна

Президента Росії Владіміра Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.

Про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал “Пул первого”.

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того – зустріч Лукашенка й Путіна “один на один”, далі – пресконференція.

Як зазначають, вони планують “обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм”, зокрема торгово-економічну співпрацію і спліьні проекти “з акцентом на імпортозаміщення”, співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.