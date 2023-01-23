У Кабміні можливі кадрові перестановки, – ЗМІ

В Кабміні можливі кадрові перестановки, свої посади можуть втратити троє міністрів, повідомила УП.

За інформацією видання, перший кандидат на вихід — міністр палива та енергетики Герман Галущенко.

Під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябикін.

За даними видання, у команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні, можливо їх варто скоротити й кудись об‘єднати.

Однак, наразі в Офісі президента «про це серйозно не говорять».