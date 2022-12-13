Політика

Times: Британські морпіхи брали участь у секретних операціях в Україні

13 Грудня 2022 18:51
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війна, британія

Королівська морська піхота брала участь у таємних операціях в Україні, визнав високопоставлений британський генерал. Увагу на це звернула газета Times.

Генерал-лейтенант Роберт Маговен, який раніше командував силами морської піхоти, сказав, що піхотинці брали участь у підтримці операцій у “надзвичайно чутливій обстановці”, а місії були пов’язані з “високим рівнем політичного та військового ризику”.

У своїй статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти він розповів, як 350 піхотинців допомагали евакуювати британське посольство з Києва до Польщі на початку року. У квітні вони повернулися до Києва для охорони посольства, коли Британія намагалася поновити дипломатичну присутність після відступу російських військ.

Міністерство оборони Британії раніше визнавало присутність в Україні піхотинців для охорони співробітників посольства (повідомлялося, що в цьому було задіяно до 30 осіб). Проте військові вперше визнали, що британські війська брали участь у спеціальних операціях на території України.

Окрім участі в операціях, Маговен високо оцінив роль морських піхотинців у підготовці українських військових. Times ще на початку року повідомляла, що британські спецназівці перебувають у Києві та допомагають навчати місцеві війська.

“Ми брали активну участь у підготовці сотень українських військовослужбовців протягом цього літа. Ми також плануємо навчати українських морських піхотинців”, – сказав Маговен.


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