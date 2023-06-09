Політика

Супутники США зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до її руйнування, – NYT

9 Червня 2023 17:46
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каховка

Американські супутники-шпигуни зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до того, як її було зруйновано. Але всі обставини у Вашингтоні наразі не встановили.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, інформацію про спостереження американських супутників-шпигунів розповів високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, супутники, які оснащені інфрачервоними датчиками, зафіксували тепловий спалах, що відповідає сильному вибуху, незадовго до того, як греблю було зруйновано.

При цьому він уточнив, що, на думку американських аналітиків, за вибухом стоїть Росія. Але американські спецслужби поки не мають вагомих доказів того, хто несе відповідальність.


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