Політика

Столтенберг розповів про “хорошу” розмову з Зеленським

4 Липня 2023 18:08
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зеленський, столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів “дуже хорошу” розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.

“Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО”, – написав Столтенберг.

Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.

Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв’язків та наближення України до НАТО.


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