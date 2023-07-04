Столтенберг розповів про “хорошу” розмову з Зеленським

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів “дуже хорошу” розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.

“Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО”, – написав Столтенберг.

Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.

Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв’язків та наближення України до НАТО.