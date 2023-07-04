Столтенберг розповів про “хорошу” розмову з Зеленським

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що провів “дуже хорошу” розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі та ситуації в Україні. Про це він написав у своєму Twitter.
“Дуже хороша розмова з президентом Зеленським щодо останніх подій в Україні та наших підготовчих заходів до саміту НАТО”, – написав Столтенберг.
Він додав, що у Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення стосовно посилення довгострокової підтримки України.
Також союзниками буде прийнято рішення щодо покращення політичних зв’язків та наближення України до НАТО.
Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023