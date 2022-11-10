Політика

Стали відомі деталі нового пакета військової допомоги Україні

10 Листопада 2022 21:50
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зброя, сша

Міністерство оборони США в четвер оголосило про виділення з американських запасів військової допомоги Україні на загальну суму до 400 мільйонів доларів.

Зазначається, що до складу нового пакету входять:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тисяч 120-мм мінометних мін;
  • 100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • 400 гранатометів;
  • стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
  • підривна техніка для розчищення загороджень;
  • засоби захисту від холоду.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.


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