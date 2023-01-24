США вважають, що китайські компанії продають Росії каски та бронежилети – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв’язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Адміністрація намагалася з’ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.

Йдеться, зокрема, про бронежилети та каски, що не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила Росія, кажуть співрозмовники телеканалу.

За словами ще одного чиновника, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.