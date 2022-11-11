Політика

США, Британія та Австралія проводять навчання, які імітують вторгнення РФ до Європи, – The Times

11 Листопада 2022 18:17
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навчання, нато

У пустелі Мохаве, розташованій на південному заході США почалися спільні навчання американських, британських та австралійських військових. У легенді навчань ідеться про імітацію російського вторгнення до Європи.

Як передає Радіо Свобода, про це пише видання The Times.

За даними видання, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ, за умов відкритого ландшафту пустелі, схожого на українські степи.

За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включно з широким використанням безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно “швидко адаптуватися до нових реалій”.

Крім цього, військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах, а також застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень.

2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.

Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.


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