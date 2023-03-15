Політика

Швеція передає Україні 10 танків Leopard, Норвегія – 2 системи ППО NASAMS, — Остін

15 Березня 2023 20:53
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зброя, рамштайн

У ході чергової зустрічі у форматі “Рамштайн” країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу.

“Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України”, – розповів міністр оборони.

При цьому він додав, що зобов’язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.


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