Шольц закликає ЄС триматися подалі від Китаю, – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Олаф Шольц звинуватив уряд Пекіна в тому, що він діє не як партнер ЄС, а як конкурент та суперник.

Шольц сказав Європейському парламенту в Страсбурзі на День Європи, що реформований і розширений блок повинен діяти колективно в таких питаннях, як відносини з Китаєм, якщо він хоче взяти на себе провідну роль у світі.

“Наші відносини з Китаєм найкраще можна описати трьома факторами – партнери, конкуренти та системні суперники, але конкуренція та суперництво з Китаєм, безумовно, посилюється”, — сказав Шольц.

“ЄС знає про цей розвиток подій і реагує відповідно”, – додав він.