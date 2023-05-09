Політика

Шольц закликає ЄС триматися подалі від Китаю, – Bloomberg

9 Травня 2023 17:32
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шольц, китай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Олаф Шольц звинуватив уряд Пекіна в тому, що він діє не як партнер ЄС, а як конкурент та суперник.

Шольц сказав Європейському парламенту в Страсбурзі на День Європи, що реформований і розширений блок повинен діяти колективно в таких питаннях, як відносини з Китаєм, якщо він хоче взяти на себе провідну роль у світі.

“Наші відносини з Китаєм найкраще можна описати трьома факторами – партнери, конкуренти та системні суперники, але конкуренція та суперництво з Китаєм, безумовно, посилюється”, — сказав Шольц.

“ЄС знає про цей розвиток подій і реагує відповідно”, – додав він.


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