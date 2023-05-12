Політика

Шанси на значний успіх українського контрнаступу високі — президент Чехії

12 Травня 2023 21:12
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війна, контрнаступ

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що шанси на значний успіх України в ході майбутнього контрнаступу високі. Водночас він попереджає, що операція зі звільнення українських територій може коштувати ЗСУ великих втрат.

«Звичайно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені та, звичайно, не мають таких недоліків, як російська армія», — сказав Петр Павел в інтерв’ю Reuters.

За його словами, російська армія має серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони очікувати не варто. Петр Павел підкреслив, що Росія мала час підготувати відносно якісну і глибоку оборону на кількох напрямках, яка може коштувати Україні великих втрат.

Він додав, що поки неможливо передбачити, яку територію Україні вдасться деокупувати, оскільки можливі різні сценарії.

“Не завжди все йде відповідно до бажань і планів, але я думаю, що шанси на значний український успіх дійсно високі”, – підкреслив чеський лідер.


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