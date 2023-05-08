Сепаратисти у Придністров’ї попросили у Путіна ще “миротворців”

“Представник” у РФ невизнаного Придністров’я звернувся до Кремля з проханням збільшити російський військовий контингент в сепаратистському анклаві. В уряді Молдови заявили, що “представник” не має жодного відношення до питання російських “миротворців”, тож не може його коментувати.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Раніше “представник” Тирасполя в РФ Леонід Манаков заявив, що “придністровська влада” просить Росію збільшити кількість “миротворців” через “погіршення ризиків безпеки” в регіоні. На думку Тирасполя, це можна зробити і за рахунок росіян, які мешкають у Придністров’ї, повідомляють російські пропагандистські ресурси.

За словами Манакова, зараз “у зоні безпеки” перебувають не більше 450 російських “миротворців”, хоча може бути 3100 людей.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що у Москви “поки що немає” реакції на це звернення.

Бюро реінтеграції уряду Молдови заявило, що сумнівається у статусі Манакова, і що він не може обговорювати тему “миротворців” у Придністров’ї.

“Насамперед, необхідно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Вже понад чотири роки Кишинів чекає на такі роз’яснення. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до нього жодного відношення”, – наголосили в Бюро.