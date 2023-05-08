Росія знову блокує “зернову ініціативу”: інспекцію не можуть пройти 90 суден

Росія в черговий раз відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила “зернову ініціативу”. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що деструктивна політика РФ унеможливлює складання інспекційного плану згідно з процедурами Спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Повідомляється, що станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.

При цьому інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

До того ж, експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

“Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини”, – додають у міністерстві.