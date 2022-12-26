Політика

Росія оголосила в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

26 Грудня 2022 14:24
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росія

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева.

Про це повідомляє російське видання “Медиазона” з посиланням на базу розшуку.

МВС Росії повідомляє, що Грозева розшукують “за статтею Кримінального Кодексу”. За якою саме, не уточнюється. 

Христо Грозев –  журналіст і керівник проекту Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Журналісти Bellingcat неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального і вбивство Бориса Нємцова, “вагнерівців” тощо.


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