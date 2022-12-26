Росія оголосила в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева.

Про це повідомляє російське видання “Медиазона” з посиланням на базу розшуку.

МВС Росії повідомляє, що Грозева розшукують “за статтею Кримінального Кодексу”. За якою саме, не уточнюється.

Христо Грозев – журналіст і керівник проекту Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Журналісти Bellingcat неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального і вбивство Бориса Нємцова, “вагнерівців” тощо.