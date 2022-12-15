Росія нарощує показники виробництва військової техніки, – Генштаб

Росія нарощує показники виробництва військової техніки, але при цьому – за рахунок зниження її якості.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

“Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, в тому числі за рахунок зниження якості продукції.

А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання”, – сказав генерал.