Політика

Росія нарощує показники виробництва військової техніки, – Генштаб

15 Грудня 2022 13:34
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війна, росія

Росія нарощує показники виробництва військової техніки, але при цьому – за рахунок зниження її якості.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

“Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, в тому числі за рахунок зниження якості продукції.

А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання”, – сказав генерал.


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