Політика

Росія намагається закінчити війну якнайшвидше. Вони розуміють, що чим довше це триватиме, тим швидше прийде повна руйнація РФ, – Буданов

23 Лютого 2023 09:56
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війна, розвідка

Росія не має наміру затягувати війну в Україні на роки, навпаки – вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю “Українській правді“.

“Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що “ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо”, – сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що в РФ є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, але є й люди, які переконанні, що це йде на руку Україні.

“Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки”, – сказав Буданов.

Він також вважає, що нового ракетного удару росіян можна очікувати у “символічні дати” – 23-24 лютого.

Водночас Буданов підкреслив, що Україна реально продовжує отримувати зброю від партнерів і у питанні контрнаступу, який планується навесні, все “плюс-мінус” іде за планом.


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