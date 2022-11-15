Політика

Росія готова погодитися на продовження “зернової угоди”, – Bloomberg

15 Листопада 2022 14:07
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зерно

Росія погодиться продовжити угоду, укладену за посередництва Організації Об’єднаних Націй, яка дозволяє експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції з Чорного моря.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, Росія, найімовірніше, дозволить продовжити угоду після закінчення її терміну дії 19 листопада.

Співрозмовники видання не уточнили, чи буде Росія намагатися додати нові умови в обмін на продовження або будь-які інші деталі.

Представник спільного органу, який адмініструє угоду зі Стамбула, сказав, що на нинішньому етапі немає нічого, що можна було б підтвердити або оголосити. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розкриє своє рішення “в належний час”.


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