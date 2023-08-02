Російське слідство засекретило справу Гіркіна

Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого “глави міноборони ДНР” і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), якого раніше затримали за екстремізм.

Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.

Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.

У судовому засіданні, яке відбулося в Міщанському суді Москви 21 липня, йшлося про те, що розслідування ведуть слідчі ФСБ.

Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня.