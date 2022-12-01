РФ планує утримувати позиції на сході та сухопутний коридор в окупований Крим, – Генштаб

Для РФ пріоритетом залишається утримання позицій на сході України і сухопутного коридору у тимчасово окупований Крим.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Укрінформ.

“Пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим”, – сказав він.

За словами Громова, Росія зосереджує свої зусилля на ведення наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках, а на Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Оріхівському веде активну оборону на захоплених рубежах.

Представник Генштабу зауважив, що протягом тижня на Харківському та Куп’янському напрямках загарбники вели наступальні дії, але успіху не мали. Ворог також завдав низку вдав ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Громов наголосив на артилерійських та ракетних обстрілах населених пунктів України з території РФ. Водночас, за його словами, не виключені збройні провокації щодо порушення державного кордону.

“Ми очікуємо, що противник надалі буде зберігати військову присутність у прикордонних районах із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки у райони ведення активних бойових дій”, – зазначив представник Генштабу.