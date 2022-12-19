Путін і Лукашенко підбили підсумки перемовин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін відзначили “результативність” перемовин, які відбулися в понеділок у Мінську.

Про це повідомляє білоруського агентства “Белта”.

У своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив на економічну тематику.

Зокрема, Путін зазначив: “Але загалом, якщо подивитися, що торік уже на 30% зростання товарообігу – це конкретні речі. Це робочі місця, заробітні плати для людей. І цього року ми можемо вийти на $40 млрд. – це великий серйозний обсяг”.

Також російський диктатор зауважив, що Росія і Білорусь спільно успішно борються із західними санкціями.

Лукашенко своєю чергою наголосив: “Щойно по ходу ми підбили підсумок нашої роботи в широкому складі і виявили, що ми трошки відійшли від урядових питань. Але повернули наш борг і обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань… Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Дуже дякую. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогодні і на стратегію”.

Нагадаємо, Володимир Путін уперше з 2019 року приїхав із візитом до Лукашенка.