Політика

Пригожин сподівається усунути з посади Шойгу, – ISW

18 Травня 2023 07:30
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пригожин

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин сподівається усунути з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу після “вирішальної перемоги в Бахмуті”.

Про це повідомляє звіт “Інституту вивчення війни” (ISW).

“Силовики, схоже, не досягли успіху у своїх спробах залякати Пригожина і змусити його підкоритися. Пригожин заявив, що готовий боротися з “бюрократами”, і звинуватив їх у спробі отримати більше влади, використовуючи “Вагнер” для ведення війни”, – йдеться у звіті.

Пригожин також звинуватив неназваних чиновників у байдужості до загибелі росіян на фронті і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони Росії перебуває в Бахмуті вже більше тижня, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати лінію фронту в Бахмуті.


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