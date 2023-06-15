Пригожин кидає виклик Путіну, – британська розвідка

Міністерство оборони Росії виступило із вимогою до так званих «добровольчих формувань» підписати контракти безпосередньо з Міноборони.

Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що «ніхто з бійців Вагнера не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підпишуть контракти».

«Протягом кількох місяців власник компанії “Вагнер” Євген Пригожин піддавав їдкій критиці ієрархію Міноборони, але покладався на авторитет Путіна», – зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми словами, риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. А крайній термін підписання контрактів з добровольцями – 1 липня – ймовірно, стане ключовим моментом у цьому протистоянні.