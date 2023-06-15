Політика

Пригожин кидає виклик Путіну, – британська розвідка

15 Червня 2023 09:20
1
читать на русском →
вагнер, пригожин

Міністерство оборони Росії виступило із вимогою до так званих «добровольчих формувань» підписати контракти безпосередньо з Міноборони.

Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що «ніхто з бійців Вагнера не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підпишуть контракти».

«Протягом кількох місяців власник компанії “Вагнер” Євген Пригожин піддавав їдкій критиці ієрархію Міноборони, але покладався на авторитет Путіна», – зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми словами, риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. А крайній термін підписання контрактів з добровольцями – 1 липня –  ймовірно, стане ключовим моментом у цьому протистоянні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Червня 2023 06:55
62

В небі над Україною за ніч знищили 22 повітряні цілі, є влучання в промислові об’єкти
15 Червня 2023 09:20
1

Пригожин кидає виклик Путіну, – британська розвідка
15 Червня 2023 07:40
35

Ракетна атака: у Кривому Розі знищено шиномонтаж і пошкоджені підприємства
15 Червня 2023 07:21
39

Росіяни зосереджують зусилля на 4 напрямках, – Генштаб
15 Червня 2023 07:05
64

Крим вночі атакували 9 безпілотників – окупанти
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
усі думки