Пресконференцію Путіна відмінили через страх перед обговоренням війни в Україні, — британська розвідка

Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення “спеціальною воєнною операцією”.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

12 грудня Кремль підтвердив, що Володимир Путін не проводитиме традиційну пресконференцію наприкінці року – вперше за десятиліття. Британська розвідка відзначає, що ця пресконференція вже утвердилася як важлива публічна подія у графіку Путіна та використовувалася ним як нагода продемонструвати нібито чесність і відкритість.

“Хоча запитання для пресконференції майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування події, схоже, пов’язане зі зростаючою стурбованістю щодо наростання у Росії антивоєнних настроїв. У Кремлі, скоріш за все, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участі Путіна може супроводжуватися несанкціонованими дискусіями про “спеціальну воєнну операцію”, – припускає розвідка.