Політика

Прем’єр Вірменії та президент Казахстану збираються до Москви на парад

8 Травня 2023 17:39
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росія, казахстан, вірменія

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на запрошення президента РФ Володимира Путіна 8-9 травня здійснять робочий візит у Москву, у рамках якого візьмуть участь у параді Перемоги.

Про це повідомили в пресслужбі прем’єр-міністра Вірменії.

“Прем’єр-міністр візьме участь у майбутніх заходах, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній війні”, – ідеться в повідомленні.

Також прессекретар президента Казахстану Руслан Желдібай повідомив про поїздку казахстанського лідера у Москву 8-9 травня. У рамках візиту Токаєв 9 травня візьме участь у параді Перемоги. Наразі він уже відвідав Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубине, де похований брат його батька.

“Російська сторона запросила на цей захід голів країн-членів СНД”, – написав Желдібай.


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