Прем’єр-міністр Латвії йде у відставку

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш оголосив, що складе прем’єрські повноваження через коаліційну кризу.

Про це він повідомив на своїй сторінці Twitter.

Каріньш зазначив, що 14 серпня він сповістив власну партію Jaunas Vienotības (JV), що піде у відставку. Водночас офіційна заявка буде подана президенту Едгарсу Рінкевичсу в четвер, 17 серпня.

Він також запропонував партії JV висунути власного кандидата на посаду наступного прем’єр-міністра.

У Delfi заявили, що, за неофіційною інформацією, наступним прем’єр-міністром може стати чинна міністерка соціального забезпечення Евіка Сіліня від JV. Водночас на пресконференції вона не прокоментувала цю інформацію.

Каріньш у коментарі виданню зазначив, що надалі зосередиться на підтримці кандидата від JV у боротьбі за посаду прем’єр-міністра. Також Каріньш пообіцяв зробити все можливе, щоб кандидат на посаду прем’єра сформував дієздатний Кабінет міністрів.

Водночас прем’єр відмовився коментувати інформацію про можливе призначення його на посаду міністра закордонних справ Латвії.

Криш’яніс Каріньш виконував обов’язки прем’єр-міністр Латвії з 23 січня 2019 року. Чинний уряд продовжить функціонувати як тимчасовий до затвердження нового.