Португалія передасть Україні гаубиці і бронемашини M113

Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.
“Португалія продовжує підтримувати Україну”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
“Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів”, – додали у Міністерстві.
#Portugal continua a apoiar a #Ucrânia: vamos doar mais 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e um conjunto de obuses de 105mm. Este novo pacote de material militar junta-se às 180t de munições e 5 viaturas blindadas de apoio médico disponibilizadas há semanas. pic.twitter.com/Uc01GwrkAB— Defesa Nacional (@defesa_pt) June 16, 2023