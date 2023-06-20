Політика

Португалія передасть Україні гаубиці і бронемашини M113

20 Червня 2023 21:35
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зброя, Португалія

Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

“Португалія продовжує підтримувати Україну”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

“Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів”, – додали у Міністерстві.


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