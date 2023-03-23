Політика

Перші 4 винищувачі МіГ-29 від Словаччини вже в Україні

23 Березня 2023 15:53
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Словаччина, літаки

Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ, повідомило Міноборони Словаччини.

Перекидання здійснювали українські пілоти за допомогою ВПС Словаччини та українського персоналу.

«Дякую всім учасникам за фантастичну професійну роботу. Словаччина знаходиться на правильній стороні, і цим жестом ми як країна вписали себе великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації», — сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Найближчими тижнями інші літаки будуть передані Україні, але з оперативних причин жодних подробиць відомство не повідомляє. Їх передача буде підтверджена одразу після їхньої безпечної передачі українській стороні, як і в даному випадку.

Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва та частину ЗРК КУБ.


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