Перші 4 винищувачі МіГ-29 від Словаччини вже в Україні

Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ, повідомило Міноборони Словаччини.

Перекидання здійснювали українські пілоти за допомогою ВПС Словаччини та українського персоналу.

«Дякую всім учасникам за фантастичну професійну роботу. Словаччина знаходиться на правильній стороні, і цим жестом ми як країна вписали себе великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації», — сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Найближчими тижнями інші літаки будуть передані Україні, але з оперативних причин жодних подробиць відомство не повідомляє. Їх передача буде підтверджена одразу після їхньої безпечної передачі українській стороні, як і в даному випадку.

Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва та частину ЗРК КУБ.