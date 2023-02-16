Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України, – ЗМІ

Чотирнадцять французьких бронетранспортерів AMX-10RC знаходяться на шляху до України після того, як міністерство оборони Франції вирішило надати цю техніку Збройним силам України.

Про це повідомляє Forces Оperations Blog.

Ця бронетехніка є першою з кількох десятків одиниць, про передачу яких було оголошено на початку січня. Повідомляється, що протягом останніх тижнів французька сторона також підготувала українських військових у кавалерійській школі в Сомюрі.

Медіа повідомляє, що підрозділ ЗСУ, який проходив навчання у Франції, не складався виключно з фахівців з бронетанкової розвідки. Як відомо, даний тип техніки застосовується в французькій армії саме з цією ціллю. Повідомляється, що українські війська готуються до більш “фронтових” способів використання AMX-10.