Політика

Передані Україні HIMARS були модифіковані. Вони не можуть стріляти ракетами ATACMS, – WSJ

5 Грудня 2022 20:15
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зброя, сша

США внесли апаратні та програмні зміни до систем залпового вогню HIMARS перед тим, як передати їх Україні, і тепер вони не можуть стріляти далекобійними ракетами ATACMS.

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, які спілкувалися на умовах анонімності.

Такі зміни були зроблені для зниження ризиків надмірної ескалації війни та щоб Збройні Сили України не стріляли по території Росії.

Від червня 2022 року США передали Україні 20 пускових установок HIMARS та велику кількість ракет GMLRS зі супутниковим наведенням і дальністю дії до 80 км. Україна активно використовує їх для ударів по російських складах боєприпасів, логістичних об’єктах та командних центрах на окупованій території.

Проте ці ракетні системи були модифіковані таким чином, щоб з них не можна було пускати ракети великої дальності, зокрема ATACMS.

Тобто навіть якби Україна змогла знайти десь такі ракети, використати їх не вдалося б, стверджує газета з посиланням на своїх співрозмовників.

Публічно в Пентагоні це не коментують. “З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам”, – сказав бригадний генерал Патрік Райдер, офіційний представник Пентагона.


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